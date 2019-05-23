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حبس عاطلان 4 أيام بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالاكراه فى السلام

الخميس، 23 مايو 2019 02:28 م
حبس عاطلان 4 أيام بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالاكراه فى السلام جثه - ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بقتل "توك توك" بقصد سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما ااستعجلت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى، كما صرحت بدفن الجثة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، بلاغا من الأهالى، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث، أن الجثة لسائق "توك توك"، حيث اتضح على جثة المجنى عليه أثار ضرب بآلة حادة فى مؤخرة الرأس.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات غموض الحادثن وبتكثيف التحريات، وبجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بهدف السرقة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بتشريح ودفن الجثة، وحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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