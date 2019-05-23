حبس شقيقان 4 أيام متهمان بفرض الإتاوات على سائقى سيارات المحاجر بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس شقيقان " مسجلان خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة مزاولتهما نشاطًا إجراميًا فى مجال البلطجة، وفرض الإتاوات على قائدى سيارات المحاجر فى مدينة نصر.

البداية كانت بورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، تفيد بقيام عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "تعدى وسلاح نارى وحيازة سلاح نارى، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهداف المذكور بمأمورية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بمكان تواجده، وحال استشعاره بوصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى، وأمكن السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه 40 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وضبط بحوزتهما سلاح نارى، 2خزينة، و 9 طلقات، سلاح نارى، وطلقتين، 55 قرص مخدر، سيارتين إحداهما دفع رباعى ملك والدة المتهمان.

وتم حجز المتهم الأول بالمستشفى، تحت الحراسة الأمنية اللازمة، وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية، بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات النقل المترددين على المحاجر، وحيازة الأقراص المخدرة بقصد التعاطى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق.