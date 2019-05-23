حبس شقيقان يفرضان إتاوة على السائقين بمدينة نصر بعد تبادل النار مع الشرطة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بفرض الاتاوات على السيارات وحيازة اسلحة نارية .

كشفت تحقيقات النيابة ان المتهمين مسجلان خطر، يمارسان نشاطًا إجراميًا فى مجال البلطجة، وفرض الإتاوات على قائدى سيارات المحاجر للحصول منهم على أموال مقابل السماح لهم بالمرور فى الطريق .

البداية بورورد معلومات لرجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أكدتها التحريات بقيام عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "تعدى وسلاح نارى وحيازة سلاح نارى، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهداف المذكور بمأمورية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بمكان تواجده، وحال استشعاره بوصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى، وأمكن السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه 40 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وضبط بحوزتهما سلاح نارى (بندقية آلية عيار 7,62×39 )، (2) خزينة لذات السلاح، وعدد (9) طلقات من ذات العيار، سلاح نارى (فرد خرطوش "عيار 16 مم"، وطلقتين من ذات العيار)، (55) قرص مخدر . سيارتين (إحداهما دفع رباعى) ملك والدة المتهمان.

وتم حجز المتهم الأول بالمستشفى، تحت الحراسة الأمنية اللازمة، وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد إستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات النقل المترددين على المحاجر، بإستخدام السيارتين وحيازة الأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.