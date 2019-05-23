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الخميس، 23 مايو 2019 12:43 م
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حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة سيارة ومساومة صاحبها بالإسكندرية

الخميس، 23 مايو 2019 12:09 م
حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة سيارة ومساومة صاحبها بالإسكندرية حبس
الاسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط واحضار شريكهم، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة سيارة سائق بالإكراه والتعدى على قائدها بسلاح أبيض وإصابته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من سائق، مقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه أثناء قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة القسم، إستوقفه ثلاثة مجهولين وقاموا بالدلوف لداخل السيارة، وتعدوا عليه بسلاح أبيض، وأحدثوا إصابته وإستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "محددين"، لهم معلومات جنائية.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين والقي القبض عليهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد مساومة المجنى عليه، والتحصل منه على مبلغ مالى مقابل إعادة السيارة، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول والأداة المستخدمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

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