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حاول الدفاع عن شقيقته.. إعدام عامل قتل شقيق زوجته بالوراق

الخميس، 23 مايو 2019 12:29 م
حاول الدفاع عن شقيقته.. إعدام عامل قتل شقيق زوجته بالوراق المستشار طارق الحدينى-أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، عامل، بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل شقيق زوجته بعدما تدخل لحمايتها من تعذيبه لها بمنطقة الوراق. 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان. 
 
وجاء فى أمر الاحالة أن المتهم كمال جبريل لبيب لوس، عامل، 31 سنة، قتل المجنى عليه مينا رافت ناروز "شقيق زوجته"، عمد مع سبق الاصرار إذ اعتاد المتهم تعنيف وضرب وسب شقيقة المجنى عليه، ولما تدخل للدفاع عنها، استشاط غضب المتهم وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك سلاح أبيض "مطواه" وتوجه لحيث يتواجد المجنى عليه ولما وقعت عينه عليه أوسعه بسلاحه ضربا وطعنا حتى لفظ انفاسه الأخيرة. 
 
وقال أحمد كرم أحد شهود العيان أمام هيئة المحكمة، إنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه تأوه المجنى عليه، وباستبيانه للامر من شرفة مسكنه شاهد المتهم ممسكا بسلاح أبيض "مطواه" وسدد به طعنه لجسد المجنى عليه فسقط أرضا مضرجا بدمائه فهرع لإسعافه ونقله لإحدى المستشفيات وتبين مقتله. 
 
 
 
 

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