سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على 3 أشخاص لقتلهم فنى بترول بغرض سرقته

الخميس، 23 مايو 2019 07:58 م
جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على 3 أشخاص لقتلهم فنى بترول بغرض سرقته محكمه جنايات دمنهور
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود،  برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، بالإعدام شنقًا على 3 أشخاص لقتلهم عامل فني بإحدى شركات الغاز.

وترجع أحداث القضية التى حملت رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور إلى العثور على جثة "م. ن .م" 37 سنة، فني،  بإحدى شركات الغاز، ومقيم بمركز شبراخيت إثر إصابته بطلق ناري وسرقة سيارته.

وتبين أن مرتكب الواقعة "ع إ ع" 35 سنة عاطل و"ع.م.ع" 36 سنة عاطل و"م.س.ص" 20 سنة طالب ومقيمين بمركز كفر الزيات محافظة الغربية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة لمرورهما بضائقة مالية.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جنايات دمنهور تحيل أوراق عاملين إلى المفتى لتسميم زميليهما فى المزرعة

جنايات دمنهور تحيل أوراق جزار للمفتى لقتله شقيقته بسبب خلافات الميراث

فيديو وصور.. "جنايات دمنهور" تسدل الستار على قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادى النطرون.. المحكمة تقضى بالإعدام شنقا للراهبين المتهمين بالجريمة.. والمتهم الثانى يردد الترانيم أثناء النطق بالحكم

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس.. فيديو

اخبار البحيرة

حوادث البحيرة

جنايات دمنهور

احكام اعدام

محكمه جنايات دمنهور


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة