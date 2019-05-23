جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على 3 أشخاص لقتلهم فنى بترول بغرض سرقته

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، بالإعدام شنقًا على 3 أشخاص لقتلهم عامل فني بإحدى شركات الغاز.
وترجع أحداث القضية التى حملت رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور إلى العثور على جثة "م. ن .م" 37 سنة، فني، بإحدى شركات الغاز، ومقيم بمركز شبراخيت إثر إصابته بطلق ناري وسرقة سيارته.
وتبين أن مرتكب الواقعة "ع إ ع" 35 سنة عاطل و"ع.م.ع" 36 سنة عاطل و"م.س.ص" 20 سنة طالب ومقيمين بمركز كفر الزيات محافظة الغربية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة لمرورهما بضائقة مالية.
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