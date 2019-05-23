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جامعة المنوفية توافق على قبول التبرعات بأجهزة ومستلزمات طبية من الشركات

الخميس، 23 مايو 2019 05:36 م
جامعة المنوفية توافق على قبول التبرعات بأجهزة ومستلزمات طبية من الشركات جانب من اجتماع لجنة التبرعات والهدايا
المنوفية - محمد فتحى
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قررت جامعة المنوفية،قبول التبرعات بأجهزة ومستلزمات  طبية مقدمة إلى المستشفيات الجامعية من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،للجنة التبرعات والهدايا، بحضور الدكتور هشام عبد الدايم،عميد معهد الكبد القومى  العليا والبحوث والدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق  والدكتور علوي الخولي عميد  كلية الهندسة والدكتور محمد قنديل وكيل كلية الطب لشئون الدراسات  العليا  وأعضاء اللجنة.

كما وافقت اللجنة علي قبول التبرعات والهدايا المقدمة إلي كلية التربية للطفولة المبكرة،إلي جانب قبول الهدايا المقدمة إلي الإدارة العامة للمكتبات بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الأزمة ومدي مطابقتها للضوابط  الموضوعة من قبل الجامعة وقد  توجهت اللجنة بالشكر للمتبرعين.

وعلى جانب آخر،تفقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يرافقه الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سير امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكلية التربية النوعية.

وأكد مبارك خلال جولته على اللجان بضرورة توفير التأمين اللازم للجان والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد أساتذة المادة الدراسية والمراقبين.

واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول معاملة المراقبين لهم داخل اللجان، ومستوى الامتحانات والوقت المخصص للاختبار.

وطالب المراقبين بالالتزام بقواعد المراقبة وتوفير جو خال من التوتر للطلاب وضرورة توفير أفراد الأمن الإدارى لتأمين لجان الامتحانات.


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نائب رئيس جامعه المنوفيه

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