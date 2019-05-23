جامعة الزقازيق توفر أتوبيسات لنقل الطلاب إلى لجان الامتحان بسبب موجة الحر

كتب وائل ربيعى

قال الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، إن الامتحانات منتظمة فى كليات الجامعة اليوم الخميس، ولا توجد أية تأثيرات ضارة على الطلاب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الفترة الأولى من الامتحانات انتهت بالفعل، ومن المقرر أن تنتهى الفترة المسائية فى تمام الثانية والنصف ظهرا بكليات الآداب والزراعة والصيدلة. متابعا: "لجأنا إلى وسيلة جديدة لحماية الطلاب من حرارة الشمس، عبر توفير 3 أتوبيسات كبيرة و3 سيارات مينى باص و4 ميكروباصات، لنقل الطلاب والموظفين من أمام أبواب الجامعة إلى قاعات الامتحان فى الكليات، حتى يتجنوا السير تحت أشعة الشمس أو التعرض لمخاطر وأضرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة".