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تونس تعزل مؤذنا تسبب بإفطار الصائمين قبل موعد الإفطار بـ7دقائق

الخميس، 23 مايو 2019 08:04 م
تونس تعزل مؤذنا تسبب بإفطار الصائمين قبل موعد الإفطار بـ7دقائق مؤذن
كتب محمد جمال
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عزلت وزارة الشؤون الدينية فى تونس، مؤذنا فى محافظة "نابل" شمال البلاد، على خلفية رفعه أذان المغرب قبل موعده، ما تسبب بإفطار مواطنين صائمين قبل الموعد بـ 7 دقائق كاملة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال المدير الجهوى لوزارة الشؤون الدينية فى نابل، برهان السويسي، إن "مؤذن جامع سيدى الشريف، فى منطقة دار شعبان الفهرى أوقف عن العمل"، عقب رفعه مساء الثلاثاء أذان صلاة المغرب قبل وقته، ما تسبب فى إفطار سكان المنطقة قبل أن يحين موعد الإفطار.

 

واعتبر المسؤول التونسي، أن الواقعة حصلت "سهوا وليس عمدا"، و أن "الخطأ وارد"، فى وقت شهدت فيه المنطقة حالة احتقان فى صفوف السكان، الذين طالبوا بتغيير المؤذن وحملوا المسؤولية للمشرفين على المسجد.

 


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