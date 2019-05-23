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توجيهات لجميع أجهزة الرى برفع درجات الاستعداد القصوى لموجهة ارتفاع الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 11:09 ص
توجيهات لجميع أجهزة الرى برفع درجات الاستعداد القصوى لموجهة ارتفاع الحرارة نهر النيل
كتبت أسماء نصار
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أصدرت وزارة الموارد المائية والرى، توجيهاته إلى جميع أجهزة وقطاعات الوزارة برفع أقصى درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال الموجة الحارة التى تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضى وتصل ذروتها اليوم وغداً، لمواجهة أية مشكلات أو أزمات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الرى بالمحافظات.
 
تم تشكيل لجان على مستوى مديرى العموم والمفتشين ومديرى الهندسات ومهندسى المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية و نهايات الترع والمصارف ومحطات الرى والصرف لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات.
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، كما  تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
 

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