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توافد المواطنين على شاطئ بورسعيد هربا من موجة الطقس الحار .. صور

الخميس، 23 مايو 2019 03:26 م
توافد المواطنين على شاطئ بورسعيد هربا من موجة الطقس الحار .. صور توافد المواطنين على شاطئ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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توافد عدد من الموطنين على شاطئ بورسعيد هربا من موجة الطقس الحار التى تضرب البلاد  للإستماع بمياه الصافية، رغم ارتفاع درجة حرارة الجو.
 
ومن جانبه أكد المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، الدفع بعدد من عمال الإنقاذ على الشواطئ لخدمة المصطافين الهاربين من موجة الطقس الحار فضلا عن التنبية على أصحاب الشماسى الإلتزام بأسعار الخدمات المقدمة للمصطافين لمزيد الإقبال على شواطئ بورسعيد المتميزة .
 
ومن جهة أخر أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، رفع درجة الإستعداد وتخصيص عدد من حجرات للإجهاد الحرارى وتزويدها بالأدوية اللازمة بجانب مخفضات الحرارة، لافتا أن غرفة العمليات  لم تتلقى أية بلاغات  بوجود حالات متأثرة بموجة الحر .
 
 
توافد المواطنين على شاطئ بورسعيد (3)
 
توافد المواطنين على شاطئ بورسعيد (4)
 
توافد المواطنين على شاطئ بورسعيد (5)
 
توافد المواطنين على شاطئ بورسعيد (1)
 
توافد المواطنين على شاطئ بورسعيد (2)

 


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توافد المواطنين على شاطئ هربا من موجة الطقس الحار


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