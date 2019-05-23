تموين القليوبية: توريد 96 ألفا و965 طن قمح لصوامع وشون المحافظة حتى الآن

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، عن توريد 96965 طن و789 كيلو قمح للشون والصوامع، بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.

وشدد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الإستلام والموازين والكارتة طوال فترة التوريد، مشيرا إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة ليصل إلى 212 ألف طن لاستقبال الاقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة، التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

واوضح أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة، برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها، وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.