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الخميس، 23 مايو 2019 04:47 م
خالد صلاح
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تعيين منسق أممى لجهود مكافحة وباء "إيبولا" فى الكونغو الديمقراطية

الخميس، 23 مايو 2019 03:50 م
تعيين منسق أممى لجهود مكافحة وباء "إيبولا" فى الكونغو الديمقراطية فيروس ايبولا
كينشاسا (أ ش أ)
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أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، تخصيص منسق للاستجابة الطارئة لوباء (الإيبولا) فى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ للمساعدة فى تنسيق جهود احتواء الوباء.

 

وأوضحت المنظمتان، فى بيان حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم، الخميس، أن المنسق "ديفيد جريزلى" سيشرف على تنسيق الدعم الدولى للتعامل مع وباء (إيبولا) فى البلاد وضمان توفير وضع بيئى وسياسى مناسب لزيادة فعالية جهود مكافحته.

 

يشار إلى أن مرض (إيبولا) تفشى بشكل حاد في الكونغو الديمقراطية خلال الشهور العشرة الأخيرة وتسبب في مقتل ما يزيد على 1200 شخص.

 

 

 


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