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تعليم شمال سيناء تنفذ حملة توعية للطلاب بخطورة عقر الكلاب

الخميس، 23 مايو 2019 12:32 م
تعليم شمال سيناء تنفذ حملة توعية للطلاب بخطورة عقر الكلاب المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، إطلاقها حملة توعية للطلبة بخطورة عقر الكلاب .

وجاء فى بيان لتعليم شمال سيناء، أنه حرصا على أبنائنا الطلاب فى شمال سيناء وحفاظا عليهم من التعرض لأخطار العقر (العض) من الكلاب والحيوانات الضالة، يتم تنفيذ حملة توعية الطلاب بكافة المدارس على مستوى المحافظة بأهم الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من عقر الكلاب والحيوانات الضالة .

ونشرت المديرية توجيهات عاجلة للطلبة لتلافى عقر الكلاب، وتتضمن عدم مطاردة أو ضرب أو ركل الكلاب أو الصراخ أمامها، والابتعاد عن الكلاب التى لا تعرفها وأن كانت مقيدة بسلسلة أو موجودة خلف الأسوار، وعدم معاكسة الكلاب التى تتصرف بشكل غير طبيعى، وعدم معاكسة الكلاب أثناء نومها أو تناول طعامها أو إرضاع صغارها.

وتابعت المديرية أنه لتجنب العض من الكلاب قف ثابتا وضع يدك بجانبك ولا تجرى ولا تصرخ ولا تنهار ولا تنظر فى عين الكلب، ومن علامات الخطورة (الزمجرة - التحديق الشديد - الجسم المتوتر - الزحف - التراجع للوراء - الأذن المشدودة للوراء - الذيل المتصلب)، وأنه فى حالة التعرض للعقر( العض ) من كلب اغسل الجرح جيدا وتطهيره والتوجه فورا لأقرب مستشفى مركزى أو عام.


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