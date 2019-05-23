تعرف على مساهمة السياحة فى اقتصاد القارة الإفريقية × 7معلومات

كتبت آمال رسلان

تعد السياحة من أهم مصادر الدخل القومى بالنسبة للقارة الأفريقية خاصة أنها تزخر بإمكانات سياحية هائلة، فهى تتمتع بتنوع كبير فى منتجاتها السياحية، و غنية بالمعالم الأثرية الفريدة والمحميات والمتنزهات الطبيعية، والشواطئ التى تنافس مثيلاتها فى الوجهات الشاطئية العالمية، كما أنها تشتهر بسياحة السفارى، وسياحة رجال الاعمال.

وتأتى أهمية هذا القطاع كقطاع رائد فى اقتصاد الدول الإفريقية حيث أنه يساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، وأيضاً فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة وأن 60% من سكان القارة الافريقية من الفئة العمرية الأقل من 25.

وإليك أحدث الإحصاءات الصادرة من المجلس الدولى للسياحة والسفر عن السياحة الإفريقية:

1 - بلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة فى الاقتصاد الأفريقى فى عام 2017 بلغ 7.8 مليار دولار، فى حين بلغ بنهاية عام 2018إلى 9.6 مليار دولار.

2 - وبلغت المساهمة المباشرة للقطاع فى توفير فرص العمل 9.3 مليون فرصة عمل فى عام 2017، وارتفعت إلى 9.6 مليون فرصة عمل بنهاية 2018.

3 - وعن المساهمة الكلية فى فرص العمل فقد بلغت 313 مليون فرصة عمل فى 2017، ووصلت 323 مليون فرصة بنهاية 2018.

4 - وبلغ حجم مساهمة القطاع فى استثمار رأس المال الأفريقى فى عام 2017 حوالى 28.2 مليار دولار، وفى نهاية عام 2018 إلى 28.8 مليار دولار.

5- وزادت نسبة السياحة الوافدة للقارة الإفريقية بنسبة 100% ما بين عامى 2000 و2016

6 - زاد الإنفاق السياحى بنسبة 150% ما بين عامى 2000 و2016.

7 - زادت عدد الليالى السياحية بنسبة 290%ما بين عامى 2016 و2018.