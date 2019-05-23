تعرف على عقوبة مسئولى مصنع ينتجون جبن وعصائر فاسدة بالإسكندرية

كتب سليم على

تمكنت قوات الأمن بالأسكندرية، من ضبط مصنع مواد غذائية، يحتوى على كمية كبيرة من الجبن والعصائر غير صالحة للإستهلاك، وكمية من ملح الطعام المحظور استخدامه فى الصناعات الغذائية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المسئولين عن إدارة شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، من خلال تدوير الجبن المطبوخ "إنتاج ذات الشركة الذى قارب على إنتهاء مدة صلاحيته" وتعبئته داخل عبوات تحمل تاريخ إنتاج وصلاحية جديدة لمدة 6 شهور، كما يتم إستخدام ملح صناعى محظور استعماله فى عمليات تصنيع المواد الغذائية، وكذا استخدام مركزات عصائر منتهية الصلاحية فى تصنيع العصائر من إنتاج ذات الشركة، مما يتسبب فى أضرار جسيمة على جمهور المستهلكين.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين، حيث حدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"، حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".