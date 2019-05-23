تعرف على عقوبة طلب ختان أنثى ومرتكبها بتعديلات قانون العقوبات الأخيره

كتبت إيمان على

أعلن مجلس الوزراء إنشاء أول لجنة وطنية لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، يتولاها المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وبعضوية عدد من الجهات المعنية،وذلك بهدف توحيد الجهود الخاصة بالقضاء على ختان الإناث.

ونرصد أبرز التعديلات الأخيرة لقانون التصدى لختان الإناث فى 2016 :

1 ـ تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).

3 ــ عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".

4 ـ معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.