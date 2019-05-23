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تعرف على عقوبة تركيب مصابيح مشابهة لسيارات الإغاثة والطوارئ بقانون المرور

الخميس، 23 مايو 2019 01:20 ص
تعرف على عقوبة تركيب مصابيح مشابهة لسيارات الإغاثة والطوارئ بقانون المرور قانون المرور الجديد ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تندرج مخالفتها تحت شريحة معينة، بعقوبة تتنوع بين الغرامة المالية والحبس؛ ومنها:
 

- تركيب مصابيح تشابه المستخدمة فى سيارات الإغاثة والطوارئ

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
 

- استعمال أجهزة التنبيه دون داع أو بصورة مزعجة

فرض على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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مخالفات قانون المرور

تركيب مصابيح مشابه

سيارات الاغاثة و الطوارئ

سائقى السيارات

قانون المرور

قانون المرور الجديد

سيارات الإغاثة والطوارئ

أجهزة التنبيه


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