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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 23 مايو 2019 10:52 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة الكويت
كتب- هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
 
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.96% خاسرا عدد 52.640 نقطة ليصل إلى مستوى 5551.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.23% خاسراً عدد 74.410 نقطة ليصل إلى مستوى 5989 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% خاسراً عدد 10.210 نقطة ليصل إلى مستوى 4704.85 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 32 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار كويتى عبر 1816 صفقة.
 
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصه بنسبة 1.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%.
 
 
وارتفع سهم "المبانى" وحيدا بنسبة 0.39%،  فيما تصدر سهم "أجيليتى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.68% ثم أهلى متحد بنسبة 2.05%، ثم هيومن سوفت بنسبة 2.02%.
 
 
 

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