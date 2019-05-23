تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب- هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.96% خاسرا عدد 52.640 نقطة ليصل إلى مستوى 5551.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.23% خاسراً عدد 74.410 نقطة ليصل إلى مستوى 5989 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% خاسراً عدد 10.210 نقطة ليصل إلى مستوى 4704.85 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 32 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار كويتى عبر 1816 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصه بنسبة 1.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%.

وارتفع سهم "المبانى" وحيدا بنسبة 0.39%، فيما تصدر سهم "أجيليتى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.68% ثم أهلى متحد بنسبة 2.05%، ثم هيومن سوفت بنسبة 2.02%.