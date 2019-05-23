تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البضائع

كتب- هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرة عدد 27.11 نقطة، لتغلق عند مستوى 9730.52 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.9 مليون سهم بقيمة 292.1 مليون ريال قطرى عبر 7559 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.64%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.