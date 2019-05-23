سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البضائع

الخميس، 23 مايو 2019 08:02 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البضائع بورصة قطر
كتب- هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرة عدد 27.11 نقطة، لتغلق عند مستوى 9730.52 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.9 مليون سهم بقيمة 292.1 مليون ريال قطرى عبر 7559 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.64%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%.
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

بورصة قطر الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع

تراجع بورصة قطر بنسبة 2% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة