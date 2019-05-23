سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الخميس، 23 مايو 2019 10:59 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات البورصة السعودية
كتب- هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.23% رابحا عدد 106.04 نقطة ليصل إلى مستوى 8550.13 نقطة.
  
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 48 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما تراجعت 138 شركة. 
 
 
وتراجع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.29%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.86%،  تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بورصة قطر الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة