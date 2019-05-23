تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب- هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.23% رابحا عدد 106.04 نقطة ليصل إلى مستوى 8550.13 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 48 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما تراجعت 138 شركة.

وتراجع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.29%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.86%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%.