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"تذكرتى" يعلن عن مواعيد استلام تذاكر أمم أفريقيا فى رمضان.. والخط الساخن 15355

الخميس، 23 مايو 2019 11:47 م
"تذكرتى" يعلن عن مواعيد استلام تذاكر أمم أفريقيا فى رمضان.. والخط الساخن 15355 تذكرتى
كتب أحمد عرفة
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أعلن تطبيق "تذكرتى" مواعيد عمل منافذ استلام التذاكر الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية خلال شهر رمضان/ من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء قبل الإفطار ومن 8 مساء إلى الواحدة صباحا بعد الإفطار.

وقال تطبيق "تذكرتى" إنه فيما يتعلق بتذاكر الدرجة الأولى فرع أورنج التالية فى مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع و الرحاب والدقى وسط البلد و الزمالك والمنيل والعباسية وشبرا و 6 اكتوبر والهرم والمعادى والمقطم والاسكندرية والاسماعلية و السويس .

وأوضح تطبيق تذكرتى أنه بالنسبة لتذاكر الدرجه الثانية و الثالثة، فجميع مراكز الشباب التالية، مركز شباب الجزيزة / مركز شباب الأولمبى المعادى / نادى منتخب السويس / مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعليه / الحى السادس بأكتوبر / نادى اصحاب الجياد بسموحه / نادى الشمس.

وأوضح أنه إذا تم التحقق من ذلك سيتم ارسال رساله نصيه قصيره وبريد الأكترونى يتضمن بطاقه هاويه المشجع ( FAN ID ) وكلمه المرور لتسجيل الدخول الى حسابك والحصول على بطاقه هاويه المشجع ( FAN ID )، حيث خصصت تذكرتى خطاٌ ساخنا للاستفسارات و الحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.

 

 


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