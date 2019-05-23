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الخميس، 23 مايو 2019 01:21 م
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تداول317 شاحنة بضائع و237 سيارة وصادرات 122 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 23 مايو 2019 12:57 م
تداول317 شاحنة بضائع و237 سيارة وصادرات 122 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 25 سفينة، وتم تداول 317 شاحنة بضائع، و248 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 195 شاحنة و237 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 122 شاحنة بضائع و11 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال ثلاث سفن،وهى امانة، الحرية1، النوى اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالامس السفينة Raeda، وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية1، النوى اكسبريس.
 
كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا، ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج، بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض.
 
 

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هيئه موانى البحر الاحمر

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جنوب سيناء


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