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الخميس، 23 مايو 2019 10:35 م
خالد صلاح
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وبدء إنشاء 100 منزل ريفى بالقرية النموذجية..

تخصيص 70 ألف فدان بمركز الداخلة لتنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 2 مليون نخلة

الخميس، 23 مايو 2019 09:27 م
تخصيص 70 ألف فدان بمركز الداخلة لتنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 2 مليون نخلة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تخصيص 70 الف فدان بزمام المركز، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة.

أكد رئيس المركز ، أنه بناء على توجيهات المحافظ، اللواء محمد الزملوط، جرى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالرفع المساحى للأراضى المخصصة لتنفيذ المبادرة، فى مناطق: " قرية القلمون – قرية غرب الموهوب – طريق المطار بمدينة موط".

أضاف إبراهيم ، أن المركز سلم بالفعل مساحة 20 الف فدان لأحد المستثمرين بطريق المطار وقرية القلمون، وجارى تسليم 50 ألف فدان أخرى لأحد المستثمرين لاستزراع وزراعة أشجار النخيل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ألتقى بعض المستثمرين على مدار اليومين الماضيين مع محافظ الإقليم، لإنهاء إجراءات استلام وزراعتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة فى شهر يناير 2019 بالتوسع فى زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور فى العالم، تضم 2 مليون نخلة على أرض الوادى الجديد.

وصدق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، على بدء أعمال تنفيذ وإنشاء 100 منزل ريفى بالقرية النموذجية الثالثة ضمن مشروع إنشاء القرى النموذجية التى يتم تنفيذها شمال قرية المنيرة بالخارجة.

أكد المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، اليوم الخميس،  إعتماد مبلغ 20 مليون جنيه للمشروع والذى يتم بدعم من بنك مصر وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والبنك، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم خطة الجذب السكانى للمحافظة من خلال التوسع فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة من خلال الإستفادة من المزايا التى يتيحها المشروع بالحصول على قطعة أرض زراعية إلى جانب المنزل.

أوضح أحمد، أن المشروع يهدف إلى إستصلاح 500 فدان يتم توزيعها على المستفيدين بواقع 5 فدان لكل مستفيد لزراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية، إلى جانب توفير كافة الخدمات والمرافق بالقرى الثلاث الجارى تنفيذها.

 

 


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