تحرير 664 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 664 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 309مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و19 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و18مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و39 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو14 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 8 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 10 مخالفات بيئة و 71 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 11 مخالفة خط السير و10 مخالفات لعدم تشميع الحمولة و6 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 8 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 16 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 14مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3سيارات متروكة و18 مخالفة إزالة فاميه وتحرير16 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و19 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير19 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.