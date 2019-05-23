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تحرير 329 مخالفة مرورية وتحصيل 6 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الخميس، 23 مايو 2019 05:51 م
تحرير 329 مخالفة مرورية وتحصيل 6 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 329 مخالفة مرورية وتحصيل 6 آلاف جنيه غرامات فورية.
 
وقال مدير أمن مطروح أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 45 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 

 


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