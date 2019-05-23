تحرير 1284 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة إدارة المرور بكفر الشيخ من ضبط 1284 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، وتم ضبط 13 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 48 مخالفة دراجة نارية، ومخالفة عكس الإتجاه، و30 مخالفة انتظار خاطئ، و39 مخالفة سير بدون تراخيص 26 بدون رخص قيادة و13 بدون رخص تسيير، و1126 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.