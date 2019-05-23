تجنبى الخلافات فى رمضان.. أخصائي علاقات زوجية: "تزايد الطلاق بسبب تحول الزوجة للعنف"

كتبت أسماء شلبى

عندما تبدأ الصراعات والروتين ونسيان الحبيب الهيمان والزوجة المدللة أيام الخطوبة وساعات الحديث فى التليفون والورد والهدايا داخل الحياة الزوجية، يظهر وجه آخر ممل يبحث عن الضروريات فتجد الزوجة نفسها ناقمة على زوجها، والزوج يبحث عن شريك جديد، وذلك بعد أن تحول زواجهما لـ"الشر الذى لابد منه".

انسى "الست المسترجلة" وخليكِ كيوت

وقف الزوج "محمد ضياء" فى دعوى النشوز بمحكمة الأسرة بمدينة نصر قائلا: "افترت عليا واستخدمت عضلاتها وضربتنى عشان كلمت زميلتى فى الشغل".

وأضاف الزوج الذى يبلغ من العمر 28 عاما: "أنا شاب رومانسى لا عمرى زعقت فى بنت ولا ضربت حد وزوجتى استغلت طيبتى وقررت أن تسيطر على المنزل وخلال الـ14 شهرا زواج كانت هى صاحبة أمر والنهى وإذا قمت بالشكوى لأهلها تقوم بتعنيفى بحجة الهزار حتى تعلمنى الأدب".

أخصائي: زيادة نسب الطلاق بسبب تحول الزوجات للعنف والخشونة والندية فى التعامل مع الزوج

وفى السياق نفسه علق خالد كامل أخصائى العلاقات الزوجية، قائلا إن نشوب الخلافات الزوجية ترجع إلى الشعور بالملل من الحياة الزوجية، ليؤكد عدد من أزواج لجوئهم للانفصال بسبب هروب الحب وعدم استمرار الحب بينهما لأكثر من سنة.

وتابع أن عددًا من الزوجات وهن يحافظن على مفهوم الاستقلال والحرية يتحولن للعنف والخشونة فى التعامل مع الزوج، لتتعالى الندية فى المنزل ومحاولة كل طرف لفرض سيطرته، ويظهر شبح الطلاق، مؤكدًا أن الحل يكمن فى تقدير كل طرف للآخر والحفاظ على المودة والرحمة فى التعامل ما بينهم وتجديد حياتهم الزوجية باستمرار.