تجديد حبس المتهم بقتل والده وزوجته حرقاً بالسلام 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

جددت محكمة جنح السلام، حبس المتهم بطعن والده وزوجته، وأشعل النار فى غرفتهما بسبب خلافات مادية بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بتلقى قسم أول السلام، بلاغ بنشوب حريق بغرفة حارس عقار 62 سنة، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل، 55 سنة، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق بذراعه اليمنى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مفتشي قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف غموض الحادث، بعدما كشف تقرير الصفة التشريحية وجود كسر بقاع جمجمة الحارس وكسر بالعظم لزوجته، كما أشار تقرير فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى أن الحريق متعمد.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن حارس العقار، وبضبطه أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مادية بينه ووالده، فقرر الانتقام منه، حيث تعدى على الأب والزوجة باستخدام عصا خشبية، وقام بسكب سائل الكيروسين عليهما وفتح أسطوانة البوتاجاز وأضرم النيران بهما، وأكد أن إصابته حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.