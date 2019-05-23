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تباين مؤشرات بورصة الكويت فى ختام تعاملات اليوم وسط هبوط 8 قطاعات

الخميس، 23 مايو 2019 02:27 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت فى ختام تعاملات اليوم وسط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس (آخر جلسات الأسبوع) إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% خاسرًا 25.62 نقطة ليغلق عند 5578.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.66% خاسرا 40.15 نقطة ليغلق عند 6023.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.09% رابحا 4.47 نقطة ليغلق عند 4720.52 نقطة.
 
وجرى التداول فى ختام التعاملات على 95.6 مليون سهم، بقيمة 24.7 مليون دينار كويتى، عبر 4 آلاف و538 صفقة. وتراجعت 8 قطاعات رئيسية فى بورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، وقطاع
المواد الأساسية بنسبة 0.10%.
 
وجاء سهم "رمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة ،بنمو نسبته 10.04%، تليه "المعدات" بنسبة 9.73%، ثم "أرجان" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "آن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.62% ثم "إنوفست" بنسبة 7.97%، و"السلام" بنسبة 7.94%.

 


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