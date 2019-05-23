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تأخر إقلاع 4 رحلات من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

الخميس، 23 مايو 2019 10:03 م
تأخر إقلاع 4 رحلات من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي
كتب هانى عثمان
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شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وموجه الحرارة الشديدة.

 

وأوضحت مصادر، أن رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب الأحوال الجوية هناك، كما تأخرت رحلة خطوط فلاى ناس 895 المتجهة إلى الدمام ساعتين عن موعد الإقلاع.

 

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط السعودية 322 المتجهة إلى أبها تأخرت ساعتين، كما تأخرت رحلة شركة أير كايرو 441 المتجهة إلى ينبع بالمملكة العربية السعودية، بسبب كثافة التشغيل لموسم عمرة شهر رمضان

 


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