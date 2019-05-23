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بيلوسى تحث أسرة ترامب على "التدخل" لدى الرئيس

الخميس، 23 مايو 2019 10:12 م
بيلوسى تحث أسرة ترامب على "التدخل" لدى الرئيس رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
رويترز
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب انتابته نوبة غضب خلال اجتماع مع القادة الديمقراطيين في الكونجرس أمس وإنها تتمنى أن يقوم فريقه أو عائلته "بالتدخل" لديه من أجل مصلحة البلاد.

وفي اليوم الثاني على التوالي واصلت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية مهاجمة ترامب واتهمته بعرقلة العدالة وقالت إنها جريمة تستلزم المساءلة.

وقالت بيلوسي للصحفيين "مرة أخرى، أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة. أتمنى أن تتدخل أسرته أو إدارته أو موظفوه من أجل مصلحة البلاد".

وأمس الأربعاء، قبل وقت قصير من اجتماع مقرر سلفا مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة تشريع الاستثمار في البنية التحتية، اتهمت بيلوسي ترامب "بالتستر" فيما يتعلق بتحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وأثارت تصريحاتها غضب ترامب ودفعته إلى الخروج من الاجتماع بعد ثلاث دقائق فقط، مما يلقي بظلال من الشك على آفاق التشريع.

وقال ترامب إن من المستحيل العمل على مثل هذا التشريع ما دام يواصل الديمقراطيون تحقيقاتهم "الزائفة" بشأنه.

وفي مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس، واصلت بيلوسي الهجوم، وكررت اتهامها لترامب في اليوم السابق بأنه غير قادر على العمل في القضايا التشريعية المعقدة.

وقالت بيلوسي "لا يسعني إلا أن أعتقد أنه لم يكن على قدر مهمة تحديد الخيارات الصعبة لكيفية تغطية تكلفة... تشريع البنية التحتية المهم الذي تحدثنا عنه قبل ثلاثة أسابيع".

وفي حين أثارت بيلوسي قضية عرقلة العدلة، قالت أيضا إن الديمقراطيين في مجلس النواب ليسوا على استعداد بعد لبدء إجراءات مساءلة ترامب رسميا.

 


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مجلس النواب الأمريكي

البيت الأبيض


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