بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بدءً من غد الجمعة على السواحل الشمالية الغربية بمعدل 10 درجات لتسجل العظمى 30 درجة.

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى لقاء على "اكسترا نيوز"، إن محافظة الوادى الجديد سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية بمعدل 46 درجة، نافيا ما تردد عن تسجيل مصر أعلى درجة حرارة على مستوى العالم قائلا: "هذا الكلام غير سليم وغير علمى، وسبق أن سجلت مصر 47 درجة فى عام 1988".