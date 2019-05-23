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بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

الخميس، 23 مايو 2019 01:53 م
بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة الدكتور أحمد عبد العال - رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
كتب سمير حسنى
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توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بدءً من غد الجمعة على السواحل الشمالية الغربية بمعدل 10 درجات لتسجل العظمى 30 درجة.

 

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى لقاء على "اكسترا نيوز"، إن محافظة الوادى الجديد سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية بمعدل 46 درجة، نافيا ما تردد عن تسجيل مصر أعلى درجة حرارة على مستوى العالم قائلا: "هذا الكلام غير سليم وغير علمى، وسبق أن سجلت مصر 47 درجة فى عام 1988".


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