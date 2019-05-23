بسبب ارتفاع حرارة الجو اشتعال النيران بمنزلين وإصابة شخصين باختناق

كفر الشيخ – محمد سليمان

شب حريق بمنزلين مبنيين بالطوب اللبني بقرية أريمون، التابعة لمركز كفر الشيخ ، بسبب ارتفاع حرارة الجو ، وأصيب شخصان باختناقات، ونقلتهم سيارتي اسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من اللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد بنشوب حريق في منزلين بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ ، وهرعت سيارات الدفاع المدني،وتم اخماد الحريق.

كما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحريق عقب تلقي غرفة العمليات برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري ،مدير مرفق اسعاف كفر الشيخ ، إشارة ، وتبين إصابة شخصين بإختناق وتم نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام.