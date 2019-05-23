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بزيادة 241.1 مليون دولار.. 9 دول عربية ترفع وارداتها من السلع المصرية

الخميس، 23 مايو 2019 07:00 ص
بزيادة 241.1 مليون دولار.. 9 دول عربية ترفع وارداتها من السلع المصرية 241.1 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر لـ 9 دول خلال 60 يوما
كتبت- هبة حسام
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رفعت 9 دول عربية حجم وارداتها من السلع المصرية بنسبة 34.3% خلال 60 يوما فقط، حيث جاءت قيمة الزيادة فى صادرات مصر لتلك الدول نحو 241.1 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقارنة بالأشهر المماثلة من 2018.
 
 
بلغ إجمالى حجم الصادرات المصرية للدول التسعة 943.4 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 701.6 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بزيادة 241.1 مليون دولار، وقد جاءت الأردن أكثر تلك الدول فى قيمة زيادة صادرات مصر إليها.
 
 
بحسب بيانات التجارة الخارجية لمصر مع الدول العربية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن شهرى يناير وفبراير 2019، تمثلت الدول العربية التسعة التى رفعت حجم وارداتها من مصر، فى: "الأردن، ليبيا، السعودية، اليمن، تونس، الجزائر، السودان، البحرين، فلسطين".
 
 
ارتفعت صادرات مصر للأردن بقيمة 78.9 مليون دولار، لتأتى تلك الدولة فى المركز الأول من بين الدول العربية الـ 9 التى رفعت حجم وارداتها من السلع المصرية، حيث استحوذت الأردن "منفردة" على 32.7% من إجمالى قيمة الزيادة فى صادرات مصر لتلك الدول.
 
 
وطبقا للبيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، جاء حجم الصادرات المصرية للدول العربية المذكورة خلال أول شهرين من العام الجارى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، وحجم الزيادة فى الصادرات لكل دولة منها على حدى. 

كالتالى:

 

 
- بلغت صادرات مصر للأردن 190.6 مليون دولار، مقابل 111.7 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 78.9 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 70.6%.

- بلغت صادرات مصر إلى ليبيا 107.5 مليون دولار، مقابل 56.2 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 51.2 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 91.1%.

- بلغت صادرات مصر للسعودية 276.7 مليون دولار، مقابل 241.8 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 34.8 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 14.4%.

- بلغت صادرات مصر لليمن 68.8 مليون دولار، مقابل 39.1 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 29.7 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 75.9%.

- بلغت صادرات مصر لتونس 109 ملايين دولار، مقابل 93.8 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 15.1 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 70.6%.

- بلغت صادرات مصر للجزائر 91.1 مليون دولار، مقابل 77.1 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 13.9 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 16%.

- بلغت صادرات مصر للسودان 66.2 مليون دولار، مقابل 53.4 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 12.7 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 23.7%.

- بلغت صادرات مصر للبحرين 12.5 مليون دولار، مقابل 9.5 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 2.9 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 30.5%.

- بلغت صادرات مصر إلى فلسطين 20.9 مليون دولار، مقابل 19 ملايين دولار، بارتفاع بلغت قيمته 1.9 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 10%.
 
 
 
 

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