سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تتهم روسيا بالقيام بحملة إلكترونية "عالمية" ضد "العديد من الدول"

الخميس، 23 مايو 2019 11:31 ص
بريطانيا تتهم روسيا بالقيام بحملة إلكترونية "عالمية" ضد "العديد من الدول" جريمى هانت وزير الخارجية البريطانى
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

اتهم وزير الخارجية البريطانى جريمى هانت، هيئة الاستخبارات الروسية بمحاولة تقويض البنية التحتية الحيوية "للعديد من الدول" عبر القيام بهجمات إلكترونية.

ويقول نص كلمة الوزير الذى سيكشف عنها بمؤتمر الدفاع السيبرانى لدول الناتو، والتى حصلت وكالة "سبوتنيك" الروسية على نسخة منها: "نعتقد أن هيئة الاستخبارات الروسية تستهدف البنية التحتية الوطنية للعديد من البلدان للعثور على نقاط الضعف فيها. هذه الحملة العالمية تهدف أيضا إلى تقويض أنظمة الحكومات المركزية".

وأضاف: "يمكننى الكشف عن أنه خلال الـ 18 شهرا الماضية، تبادل المركز القومى للأمن السيبرانى المعلومات والاستنتاجات مع 16 دولة من حلفاء الناتو ومع عدد أكبر من الدول من خارج الناتو — فيما يتعلق بالنشاط السيبرانى الروسى فى بلادهم".

وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يكشف الوزير النقاب عن أن بلادة تتبادل الخبرة الفنية من أجل مساعدة الدول الأخرى على مواجهة "التهديد الروسي". وسيعطى جريمى هانت للدول الأعضاء مثالا على هذه الأعمال، المحاولات المزعومة للتدخل الروسى فى الانتخابات فى أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقال الوزير "تظهر الأحداث الأخيرة أن أعداءنا ينظرون إلى الانتخابات الديمقراطية على أنها نقطة ضعف رئيسية فى المجتمع الناضج، ويجب أن نوضح تماما أن أى عمليات إلكترونية تهدف للتلاعب بالأنظمة الانتخابية فى البلدان الأخرى وتغير النتائج تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتستحق الرد المناسب".

ويؤكد جريمى هانت أن بريطانيا وحلفاءها لديهم كل الأدوات اللازمة لمواجهة "التهديد السيبرانى الروسي".

ويقول: "يجب أن نكون مستعدين لاستخدامها"، داعيا زملاءه إلى التفكير فى أفضل السبل لاستخدام الأدوات الدبلوماسية والسياسية لمكافحة "النشاط السيبرانى العدائى الذى تقوده بعض الدول.

يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية كانت قد أصدرت بيانا، فى وقت سابق، قالت فيه إن السلطات البريطانية "بدرجة عالية من الثقة" تعتقد أن المديرية الرئيسية للاستخبارات الروسية نظمت سلسلة من الهجمات السيبرانية فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك بريطانيا، ونعتزم الرد جنبا إلى جنب مع الحلفاء. كما أعلنت هولندا أن أجهزتها الأمنية تصدت العام الماضي، لهجمات إلكترونية روسية على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاي.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

س و ج.. من هو جريمى هانت وزير خارجية بريطانيا الجديد ؟

ملكة بريطانيا توافق على تعيين جريمى هانت وزير الخارجية خلفا لجونسون

بريطانيا

أخبار بريطانيا

روسيا

حملة إلكترونية عالمية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة