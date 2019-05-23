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برلمانى روسى: طلب "الناتو" بسحب قواتنا من القرم تعكس سياسة مناهضة لموسكو

الخميس، 23 مايو 2019 02:12 م
برلمانى روسى: طلب "الناتو" بسحب قواتنا من القرم تعكس سياسة مناهضة لموسكو عناصر من الجيش الروسى
موسكو /أ ش أ/
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اعتبر رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، طلب حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسحب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم، بأنه غير مناسب ويعكس مناهضة الحلف لروسيا.

ة بمغادرة شبه جزيرة القرم غير مناسبة وتعكس النهج العام للحلف المناهض لروسيا".

وأضاف البرلماني الروسي "أن هذه المطالبات تستخدم كذريعة لتبرير نشاط حلف شمال الأطلسي على الحدود الجنوبية لروسيا".

وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ستيوارت بيتش، أكد في وقت سابق أن الحلف لا يعترف بالقرم كجزء من روسيا، داعيا الاتحاد الروسي إلى سحب قواته من شبه الجزيرة.

 


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برلمانى روسى

الناتو

القرم

موسكو


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