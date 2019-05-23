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بالأرقام..الشرق الأوسط تقود نمو حركة السياحة العالمية فى الربع الأول من 2019

الخميس، 23 مايو 2019 11:43 ص
بالأرقام..الشرق الأوسط تقود نمو حركة السياحة العالمية فى الربع الأول من 2019 منظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان
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واصلت حركة السياحة الدولية نموها خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقا للأرقام الصادرة من منظمة السياحة العالمية الدولية، فخلال الفترة من يناير حتى مارس 2019 كانت نسبة الزيادة 4%.

وقال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية لـ"اليوم السابع"، إن معدل النمو أبطأ مقارنة بالعام الماضى 2018، حيث بلغ 6% لنفس الفترة العام الماضى، وأرجع استمرار الأداء القوى للسياحة الدولية فى جميع أنحاء العالم إلى النمو الإيجابى فى الاقتصاد العالمى، وزيادة القدرة الجوية وتسهيل إجراءات تأشيرة الدخول إلى بعض الوجهات السياحية.

وعن تفاصيل حركة السياحة خلال الثلاثة أشهر الأولى:

  • منطقة الشرق الأوسط الأعلى معدل للنمو حيث بلغت نسبة النمو فيها 8%، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادى بنسبة نمو 6%، وتساوت منطقتى أوروبا وأفريقيا بنسبة نمو 4%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة نمو 3% .
  • منطقة أوروبا التي تستحوذ على حوالي 50% من حجم حركة السياحة العالمية سجلت نمواً قوياً بلغت نسبته 4% بقيادة الوجهات السياحية بها فى أوروبا المتوسطية وأوروبا الوسطى والشرقية حيث كانت نسبة النمو فى كلاهما 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
  • فى منطقة أفريقيا والتي كانت نسبة النمو بها 4% والذي كان مدفوعاً بالانتعاش المستمر فى شمال أفريقيا والذى بلغت نسبة النمو بها إلى 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
  • في منطقة الأمريكتين انتعشت بقوة منطقة البحر الكاريبى بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
  • في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أظهرت نتائج الأشهر الثلاثة الأولى زيادة بنسبة 6% بقيادة شمال شرق آسيا والتى بلغت نسبة النمو بها 9% وأداء قوى للغاية للسوق الصينية.

 

 


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نمو السياحة العالمية

منظمة السياحة العالمية

الشرق الاوسط


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