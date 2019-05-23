اليوم.. إقلاع 24 رحلة من مطار القاهرة إلى جدة والمدينة لنقل 2950 معتمرًا

كتب أحمد حمادة

يشهد مطار القاهرة اليوم الخميس إقلاع 24 رحلة جوية إلى جدة والمدينة لنقل 2950 معتمرًا إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن رحلات الخطوط الجوية السعودية ستقلع من مبنى الركاب 2 وذلك على مدار 24 ساعة حيث من المقرر تسيير 11 رحلة بواقع 9 رحلات إلى جدة و رحلتين إلى المدينة.

واضافت المصادر أن 13 رحلة ستقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران حيث من المقرر إقلاع 7 رحلات إلى جدة و6 رحلات إلى المدينة.