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الولايات المتحدة تهدد تركيا بتبعات سلبية للغاية حال شرائها "إس-400"

الخميس، 23 مايو 2019 03:07 ص
الولايات المتحدة تهدد تركيا بتبعات سلبية للغاية حال شرائها "إس-400" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال ووكالات
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هددت الولايات المتحدة تركيا بـ "تبعات حقيقية وسلبية للغاية" حال تنفيذها صفقة شراء منظومات صواريخ من طراز "إس-400" للدفاع الجوى من روسيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقالت مديرة المكتب الإعلامى للخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجوس، فى مؤتمر صحفى عقدته، أمس الأربعاء: "إننا بلا شك مستعدون للتعاون مع تركيا ونواصل مناقشة مباعث قلقنا حول شراء هذه المنظومات، والذى سيسفر، حال تنفيذه، عن تبعات حقيقية وسلبية للغاية".

 

وسبق أن أفادت قناة "CNBC"، نقلا عن مصادر فى الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة أمهلت تركيا فترة لا تتجاوز أسبوعين كى تتخلى عن شراء منظومات "إس-400" الروسية.

 

وأوضحت القناة أن المهلة تنتهى بحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذا الموعد نهائي. وقال أحد المصادر إن تركيا ستواجه تبعات حقيقية وسلبية إذا أكملت إجراءات الحصول على "إس-400"، بما فى ذلك عزل أنقرة عن مشروع مقاتلات "إف-35"، وسداد تكلفة 100 طائرة من هذا الطراز، قدمت تركيا طلبا بشرائها لكنها لم تتسلمها بعد، إضافة إلى تعرض البلاد لعقوبات أمريكية ومن دول الناتو.

 

وحذرت الولايات المتحدة مرارا تركيا من تداعيات شراء منظومات "إس-400" الروسية، قائلة إن هذه الأسلحة لا يمكن تطابقها مع نظام الدفاع لدول الناتو، لكن أنقرة أكدت مرارا أن هذه الصفقة منجزة ولا رجعة فيها.


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