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النيابة تندتب المعمل الجنائى لمعاينة الأتوبيس المحروق بشارع بور سعيد

الخميس، 23 مايو 2019 03:17 م
النيابة تندتب المعمل الجنائى لمعاينة الأتوبيس المحروق بشارع بور سعيد حريق أوتوبيس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة الاميرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب صباح اليوم الخميس، فى أتوبيس نقل عام بشارع بورسعيد ، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
 
البداية عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران فى أتوبيس نقل عام بشارع بورسعيد بمنطقة الأميرية، انتقلت فرق الحماية المدنية، وسيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق.
 
وكشف مسئول أمني، أن الأتوبيس توقف نتيجة عطل فنى، وبعد دقائق اشتعل النيران، ورجح الفنيون أن يكون سبب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى.
 
وأضاف المصدر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، تحرر محضر بالواقعة.
 
 

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