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النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين شقة سكنية بمنطقة الهرم

الخميس، 23 مايو 2019 12:37 م
النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين شقة سكنية بمنطقة الهرم محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول استيلاء مجهول على مبالغ مالية ومتعلقات شخصية من داخل شقة بمنطقة الهرم.
 
واستمعت النيابة لأقوال صاحب المنزل والذى أكد أنه استيقظ من النوم يوم الواقعة وفوجئ باختفاء مبلغ مالى ومتعلقات خاصة به من داخل المنزل، ولم يتهم أحد.
 
تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بسرقة مجهول لشقة سكنية تابعة لدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة ملك موظف، تسلل إليها أحد الأشخاص، أثناء نوم مالكها، واستولى على مبلغ مالى، ومتعلقات أخرى وفر هاربًا.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات وفحص المسجلين خطر، للتوصل لهوية مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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