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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 5 من شركاء ابنة القرضاوى

الخميس، 23 مايو 2019 07:30 م
النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 5 من شركاء ابنة القرضاوى حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل 5 متهمين بتدابير احتراذية، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، والتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

 

صدر قرارت إخلاء سبيل المتهمين من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حيث أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بشركاء ابنة القرضاوى.

 

ووجهت للمتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة انشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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