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النرويج تُقدم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية

الخميس، 23 مايو 2019 10:46 ص
النرويج تُقدم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
سول /أ ش أ/
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كشفت بيانات للأمم المتحدة أن النرويج تبرعت بمبلغ 432 ألفا و726 دولارا أمريكيا، كمساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، الشهر الماضي لتحسين وضع الصحة العامة في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الحكومة النرويجية سلمت التبرع إلى الصليب الأحمر النرويجي، لصالح المشاريع الصحية في كوريا الشمالية.

وتشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية تواجه نقصا حادا في الغذاء بسبب العقوبات العالمية والظروف الجوية غير المواتية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة مؤخرًا أن إنتاج المحاصيل في كوريا الشمالية بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ عام 2008.

وأعلنت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي عن خطة للتبرع بمبلغ 8 ملايين دولار للوكالات الدولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، للمساعدة في معالجة سوء التغذية والمشاكل الصحية التي تواجه النساء الحوامل والأطفال في كوريا الشمالية.

 


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