المعاينة الأولية لجثة السلام.. مسن بدون إثبات شخصية والنيابة تأمر بالتشريح

كتب أحمد حسنى

كشفت المعينة الأولية لنيابة السلام، فى واقعة العثور علي جثة مسن ملقاة بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، أن الجثة لرجل ستيني يرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد عليه أى علامات تعذيب، كما لا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيته.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع الواقعة عندما بتلقى قسم شرطة السلام ثانى، بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة مسن ملقاة بملف العبد، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الجثة لمسن ملقاة على الأرض، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد عليه أي علامات تعذيب، كما لا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيته، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.