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المجتمعات العمرانية: تخصيص 77 فداناً لأول مشروع عمرانى متكامل بمدينة ناصر

الخميس، 23 مايو 2019 10:43 ص
المجتمعات العمرانية: تخصيص 77 فداناً لأول مشروع عمرانى متكامل بمدينة ناصر أرشيفية
كتب أحمد حسن
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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعتى أرض بمساحة إجمالية حوالى 77 فداناً، بالحى الثانى بمدينة ناصر بأسيوط، لشركة بورتو أسيوط للتنمية السياحية، لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
 
وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن هذا هو أول مشروع عمرانى متكامل بمدينة ناصر، مشيراً إلى أنه يتم الالتزام بما يلى، لا تزيد المساحة المبنية بالنشاط السكني عن 25% من إجمالي مساحة الأرض، وبارتفاع (أرضي + 4 أدوار)، ولا تزيد مساحة الخدمات عن 12%  من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بتخديمها من خارج المشروع شريطة سداد العلاوات المقررة  طبقا للقواعد.
 
وأكد أن الكثافة السكانية بالمشروع لن تتجاوز  150 شخصاً/الفدان كحد أقصى، ومدة تنفيذ المشروع 6 سنوات ونصف تُحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد التخطيط  والتقسيم للمشروع، مع التزام الشركة  بتنفيذ 10% كحد أدنى من منشآت المشروع خلال السنة الأولى مع صدور القرار الوزارى المذكور، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 15% (مع خصم ما تم سداده كجدية حجز) عند التخصيص مضافاً إليها جميع الرسوم الإدارية، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، ويتم سداد باقي الثمن على 4 أقساط سنوية محملة بالأعباء تبدأ فور انتهاء فترة السماح الممنوحة للشركة وقدرها عامان من تاريخ المطالبة المالية بسداد المقدم  مع سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة.
 
 

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