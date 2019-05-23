المتهمان بقتل سائق "توك توك" فى السلام: "عافر معانا واحنا بنسرقه فموتناه"

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق "توك توك" لسرقته.

اعترف المتهمين أنهما استوقفا المجنى عليه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن، وأثناء سيره بالتوك توك" اشهر أحدهم سلاح أبيض، لإجباره على النزول وترك "التوك توك" إلا أن المجنى عليه حاول مقاومتهما، فضربا أحدهم المجنى عليه بـ"ماسورة" على رأسه وفروا هاربين.

تلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتول بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين أن الجثة لسائق "توك توك"وبه أثار ضرب بآلة حادة فى مؤخرة الرأس، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بهدف السرقة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.