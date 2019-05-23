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المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 12:45 م
المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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بدأت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س  بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

يذكر أن الموجة الحارة التى تضرب كافة الأنحاء بالبلاد تصل لذروتها وسط استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لأقصى ارتفاع لها غدا الخميس حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لأقصى ارتفاع لها وتسجل 45 درجة.

 

 


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