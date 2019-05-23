سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تعلن إلغاء وعدم تجديد 528 ألف رخصة قيادة للوافدين

الخميس، 23 مايو 2019 02:40 م
الكويت تعلن إلغاء وعدم تجديد 528 ألف رخصة قيادة للوافدين عناصر من الشرطة الكويتية
الكويت أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية الكويتية، أن الإدارة العامة للمرور، قامت بالغاء وعدم تجديد 538 ألفا و382 رخصة قيادة للمقيمين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت الإدارة - فى بيان اليوم الخميس - أن رخص القيادة التى تم إلغائها، خاصة بوافدين تم إبعادهم عن الكويت، أولأشخاص غادروا البلاد بشكل نهائي، أولآخرين تحصلوا عليها بصورة غير قانونية، أو لوافدين من المقيمين وفقا للمادة "22" من قانون الإقامة ، والذين حصلوا على رخص بشكل غير قانوني.

من جانبه، أعلن قطاع المرور والعمليات بوزارة الداخلية الكويتية،أن عدد رخص القيادة المسجلة للمواطنين والمقيمين فى النظام الآلي، بلغ مليوناً، و360 ألفاً، و148 رخصة، منها 621 ألفاً، و744 رخصة للمواطنين، فى حين بلغ عدد رخص المقيمين بعد الإلغاء، 738 ألفاً، و404 رخص، موزعة بين خاصة وعامة، دون أن تشمل الرخص الإنشائية، أو رخص قيادة الدراجات النارية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الشرطة الكويتية تضبط وافد إفريقى لحيازته 1500 كرتونة خمور

الشرطة الكويتية تعلن ضبط المتهم الهارب فى خلية "العبدلى"

مصرع شرطى كويتى من قوة إدارة حماية الطائرات خلال فحص سلاحه

الكويت

أخبار الكويت

تجديد 528 ألف رخصة قيادة

الوافدين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة