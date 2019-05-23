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الكنيسة الإنجيلية تشترى صكوك أضاحى بـ 100 ألف جنيه

الخميس، 23 مايو 2019 02:12 م
الكنيسة الإنجيلية تشترى صكوك أضاحى بـ 100 ألف جنيه القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب إسماعيل رفعت
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حرص القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، على تقديم التهئنة لوزارة الأوقاف بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الوزارة فى ترسيخ  أسس العمل الوطنى المشترك، ودورها فى خدمة المجتمع، كما أعلن مشاركة الهيئة الإنجيلية بمائة ألف جنيه فى مشروع صكوك الأضاحى كرمز للحمة الوطنية فى العمل الوطنى المشترك، وأكد مشاركته فى المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان ” فقه بناء الدول .. دراسة فقهية عصرية “.
 
 
 
 

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اندرية زكى

الكنيسة الانجيلية

الكنيسة المصرية

صكوك الاضاحى

اللحمة الوطنية

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية


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