الكنيسة الإنجيلية تشترى صكوك أضاحى بـ 100 ألف جنيه

كتب إسماعيل رفعت

حرص القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، على تقديم التهئنة لوزارة الأوقاف بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الوزارة فى ترسيخ أسس العمل الوطنى المشترك، ودورها فى خدمة المجتمع، كما أعلن مشاركة الهيئة الإنجيلية بمائة ألف جنيه فى مشروع صكوك الأضاحى كرمز للحمة الوطنية فى العمل الوطنى المشترك، وأكد مشاركته فى المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان ” فقه بناء الدول .. دراسة فقهية عصرية “.